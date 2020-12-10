У Чернігівському районі злодій загинув у хаті, яку сам і підпалив

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У селищі Новий Білоус Чернігівського району 9 грудня поліція затримала місцевого мешканця, який причетний до викрадення автомобіля і крадіжки речей з приватного помешкання. Як з’ясувалось пізніше, вони із спільником декілька днів поспіль обкрадали будинок, власники якого були відсутні.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Юлія Ковтун.

У Чернігівському районі в пожежі загинув чоловік. Він підпалив хату, яку обкрадав

За її словами, обидва чоловіки — жителі Нового Білоуса. Вони знали, що господарі одного з будинків поїхали на кілька днів, тому протягом цього часу систематично викрадали з будинку різні речі (човен, інструменти). Також викрали автомобіль ВАЗ-2108.

У Чернігівському районі в пожежі загинув чоловік. Він підпалив хату, яку обкрадав

«Зрештою один з них, 22-річний хлопець, підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік раніше за вчинення 8 автоугонів та півтора десятків крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу», — каже Ковтун.
Саме його тіло виявили рятувальники на місці пожежі ввечері 8 грудня.

Його спільника, теж 22-річного чоловіка, затримали за добу, ввечері 9 грудня за підозрою у заволодінні автомобілем та крадіжках.

Слідчі відкрили провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

 

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