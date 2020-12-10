У Чернігівському районі злодій загинув у хаті, яку сам і підпалив

У селищі Новий Білоус Чернігівського району 9 грудня поліція затримала місцевого мешканця, який причетний до викрадення автомобіля і крадіжки речей з приватного помешкання. Як з’ясувалось пізніше, вони із спільником декілька днів поспіль обкрадали будинок, власники якого були відсутні.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Юлія Ковтун.

За її словами, обидва чоловіки — жителі Нового Білоуса. Вони знали, що господарі одного з будинків поїхали на кілька днів, тому протягом цього часу систематично викрадали з будинку різні речі (човен, інструменти). Також викрали автомобіль ВАЗ-2108.

«Зрештою один з них, 22-річний хлопець, підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік раніше за вчинення 8 автоугонів та півтора десятків крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу», — каже Ковтун.

Саме його тіло виявили рятувальники на місці пожежі ввечері 8 грудня.

Його спільника, теж 22-річного чоловіка, затримали за добу, ввечері 9 грудня за підозрою у заволодінні автомобілем та крадіжках.

Слідчі відкрили провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).