Хабар за безперешкодне користування спецтехнікою – повідомлено про підозру посадовцю відділення Регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного із відділень Регіонального офісу водних ресурсів в області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від фізичної особи за безперешкодне надання в оренду автокрана для розвантаження залізобетонних плит, який перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів в області.

У разі вимоги орендаря офіційно оформити договір посадовець обіцяв створити штучні перешкоди і не надати техніку.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України після одержання коштів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури