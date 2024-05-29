Нову справу щодо «плівок Вовка» передано до Печерського суду Києва

Ще одна справа щодо судді два роки розглядається у Вищому антикорупційному суді

Як свідчать дані системи “Судова влада України”, відповідна справа 757/21651/24-к розглядатиметься у печерському районному суді міста Києва суддею Світланою Шапутько. За інформацією з реєстру призначених справ, за справою є обвинувачені: Вовк Павло Вячеславович, Аблов Євгеній Валерійович, Погрібніченко Ігор Миколайович, Шепітко Іван Григорович.

Судова влада України/court.gov.ua

Відповідна справа розслідувана ще у 2019 році. Вона набула резонансу внаслідок частково оприлюднених записів, на яких голоси, що схожі на голоси суддів, зокрема очільника ОАСК Павла Вовка діють як змовники і намагаються захопити владу, маніпулюючи для цього судовими рішеннями.

У згаданій справі, яка передана до суду, мова йде про те, що не бажаючи проходити оцінювання у ВККС, Вовк ймовірно перешкоджав діяльності окремих членів комісії за допомогою ухвалення неправосудних рішень. Справа могла взагалі припинити своє існування, оскільки Павло Вовк зобов’язав прокуратуру закрити справу. В апеляційній інстанції це рішення було скасоване.

Діяльність Павла Вовка та його колег по ОАСК стала предметом уваги НАБУ у 2018-2019 роках. Під час здійснення слідчих дій детективи отримали велику кількість записів з кабінету голови ОАСК, які стали відомі як “плівки Вовка”.

Розслідування справи ОАСК НАБУ завершило у березні 2021 року. Обвинувальний акт прокуратура передала до суду у червні 2022 року – “за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб”. // Дзеркало тижня