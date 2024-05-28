На Рівненщині двоє ділків створили фіктивне ОСББ та взяли кредит на суму понад ₴700 тисяч

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року 40-річний рівнянин, діючи за попередньою змовою із 49-річним знайомим та невстановленими слідством особами, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, від імені якої у листопаді 2020 року уклали кредитний договір із банком по Державній програмі «Теплі кредити». У подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму майже 730 тисяч гривень.

По документах ділки обіцяли замінити більше 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку у Рівненському районі. Гроші для цього отримали та перевели на інший рахунок. Куди їх було витрачено — встановлюють слідчі.

Злочинну діяльність ділків викрили оперативники УСБУ регіону спільно з співробітниками УСР ДСР НПУ в Рівненській області та слідчими СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190), незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357), підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 2 ст. 205-1), використанні завідомо підроблених документів та паспортів (ч. 4 ст. 358).

Одному підозрюваному суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Місцезнаходження іншого поліцейські встановлюють.

Відділ комунікації поліції Рівненської області