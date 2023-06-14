У Чернігові ліквідували підпільний цех та вилучили понад 7 тонн спирту

В ході реалізації оперативної інформації оперативники карного розшуку та управління стратегічних розслідувань поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками Чернігівського райуправління поліції виявили підпільний цех з фасування етилового спирту. Загалом поліцейські вилучили понад 7 тонн підакцизної продукції.

Під час проведення санкціонованого обшуку на території одного з орендованих фігурантами складських приміщень Чернігова поліцейські виявили 200-літрові бочки з етиловим спиртом.

Усі ємності правоохоронці описали та вилучили. Загальна кількість виявленої рідини під час документування злочину становить понад 7 тонн. Всі зразки направлено на проведення експертних досліджень.

Поліцейські встановили, що підозрювані відвантажували свою «продукцію» як покупцям із самого Чернігова, так і замовникам з різних куточків області.

За цим фактом слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області