У Чернівецькій області шахраї розвели двох жінок на десятки тисяч

За минулу добу аферистам вдалося вивідати конфіденційну інформацію про банківські рахунки двох жительок краю та привласнити їхні заощадження. За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження.

До Чернівецького районного управління поліції із повідомленням про шахрайство звернулася 67-річна жителька обласного центру. Заявниця розповіла поліцейським, що в одній соціальні мережі, невідома особа, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа банківськими даними її карткового рахунку. В подальшому чернівчанинка отримала сповіщення про перерахунок понад 9000 гривень на невідомі рахунки.

Ще однією жертвою шахрайства стала 42-річна жителька села Нижні Петрівці. Буковинка розповіла співробітникам відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП, що отримала дзвінок від нібито працівника банку. Під час спілкування псевдобанкір повідомив про можливість отримання грошової допомоги. Увійшов у довіру до жінки, співрозмовник дізнався персональні дані її банківського рахунку, в результаті чого з картки жінки зникло понад 50 тисяч гривень.

Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.

Співробітники поліції звертаються до громадян з проханням довіряти інформації про соціальні виплати тільки з офіційних сайтів установ і організацій. Закликаємо: будьте уважними та обачними, не розголошуйте вашу конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.

Якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів — одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області