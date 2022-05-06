У Чернівцях за одержання хабаря затримали посадовця медичного закладу

Генеральний директор обласної клінічної лікарні отримав кошти за перевезення хворого до іншої області на спеціально обладнаному автомобілі, який перебуває на балансі медичної установи. Поліцейські спільно з працівниками СБУ задокументували протиправні дії службової особи, відтак — за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції повідомили йому про підозру.

Під час досудового розслідування правоохоронці викрили незаконну схему збагачення посадовцем, який використовував майно, яке належить комунальній власності. 47-річний лікар, використовуючи своє службове становище, вступив у попередню змову з буковинцем, який запропонував 16 тисяч гривень за транспортування його до лікарні Ужгорода на автомобілі спеціального призначення. Перевозити хворого до іншої області посадовець доручив своєму рідному брату, який не є працівником медичної установи та не має права керувати спецтранспортом.

Учора, 4 травня, поліцейські задокументували протиправні дії лікаря. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали порушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі поліцейські вилучили речові докази, повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину та перевіряють інформацію про причетність інших осіб до протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області