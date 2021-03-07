У Деснянському районі столиці стався вибух

На місці події працюють слідчі, кінологи, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарі. Наразі інформація про потерпілих не надходила.

Сьогодні близько 21.00 до поліції Києва одночасно надійшло декілька повідомлення про те, що на вулиці Радистів поряд із гаражними приміщеннями стався вибух.

Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів зі службовою собакою, працівників ДСНС та лікарів.

Попередньо встановлено, що у результаті вибуху невідомої речовини у сусідньому будинку пошкоджені вікна. На даний час інформація про потерпілих не надходила. Правоохоронці забезпечують охорону місця події та встановлюють деталі інциденту.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень та після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Києва