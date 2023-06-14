У Дніпрі БЕБ вилучило підроблені парфуми вартістю ₴15 млн.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили осіб, які організували незаконне виробництво та реалізацію парфумерної продукції відомих світових брендів.

Слідством встановлено, що виготовлення фальсифікованої продукції здійснювалося у промислових масштабах у м. Дніпро. У подальшому підроблені парфуми продавали на території України за заниженими цінами. Такі дії завдали міжнародним компаніям шкоду.

Співробітники БЕБ, з метою припинення та документування незаконної діяльності, провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де зберігалася та реалізовувалася продукція. Виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили масштабне нелегальне виробництво та збуту підробленої парфумерії. Арештовано майно вартістю 115 млн грн.

Бюро економічної безпеки