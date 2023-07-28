У Дніпрі чоловік з мисливської рушниці застрелив двох собак

За цей злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

26 липня близько 20.30 до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що у садовому товаристві Дніпровського району міста чутно постріли. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, на подвірʼя чоловіка зайшли дві собаки, яких він застрелив з мисливської рушниці.

Поліцейські затримали 40-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину, гладкоствольну мисливську рушницю, вилучили. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП