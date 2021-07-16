У Дніпрі двоє невідомих жорстоко побили правозахисницю

Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.

У Дніпрі ввечері 15 липня жорстоко побили правозахисницю Наталію Ешонкулову. На жінку напали двоє чоловіків і били ногами в обличчя.

Як розповіла потерпіла, у неї струс мозку, зламаний ніс, вибиті зуби, величезна ґуля на лобі, розсічення. Жінка вся в крові.

За словами Ешонкулової, сусідка злякала нападників, інакше вони б її вбили.

Жінка пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю. Вона вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського, відомого як «Нарік».

Поліція кваліфікувала факт побиття Ешонкулової як замах на вбивство.

Згідно з повідомленням правоохоронців, злочин стався 15 липня близько 20:00 у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро.

Двоє невідомих напали на жінку 1984 року народження, побили її та втекли.

З травмами голови потерпілу доставили до лікарні.

За даним фактом слідчими ВП № 1 Дніпровського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

«Поліція розглядає всі версії злочину, одна з яких є громадська діяльність потерпілої. Проводяться оперативні заходи для встановлення причетних до нападу осіб та їх затримання», — йдеться в повідомленні. // LB.ua