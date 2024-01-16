У Львові у привласненні понад ₴500 000 бюджетних коштів підозрюють підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору товариства. Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний привласнив кошти під час виконання капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі однієї із комунальних поліклінік Львова.

Для цього підрядник вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість неправдиві відомості щодо їх обсягу та вартості використаних матеріалів.

Внаслідок цього суб’єкт господарювання безпідставно отримав понад 500 тис. грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на його майно.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури