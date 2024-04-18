Держреєстратора підозрюють у незаконній реєстрація права оренди на 170 земельних ділянок на Житомирщині

За процесуального керівництва прокурорів Коростенської окружної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що начальник відділу з надання адмінпослуг – держреєстратор речових прав на нерухоме майно сільської ради Житомирського району неправомірно зареєстрував за приватним товариством право оренди на великий масив землі.

Зокрема, у квітні 2021 року, він вніс до Держреєстру відомості про нібито укладені товариством із власниками земельних паїв договори оренди строком на 45 років.

Підозрюваний проявив службову недбалість та не перевірив достовірність документів, наданих для реєстрації адвокатом (стосовно нього триває досудове розслідування). Це у той час, коли заяви власників земельних паїв та укладені з ними договори були підроблені. Окремі з них взагалі виготовлені вже після смерті самих власників.

Унаслідок цього товариство керівника-адвоката неправомірно набуло права оренди на 170 ділянок загальною площею 315 га, які перебувають в управлінні Малинської територіальної громади до появи спадкоємців.

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 1 Коростенського райуправління поліції, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури