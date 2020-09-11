У Дніпрі поліція затримала озброєну групу серійних квартирних крадіїв

Група складалася з чотирьох чоловіків, на рахунку яких понад 5 епізодів квартирних крадіжок, скоєних на території м. Дніпра.

10 вересня поліцейські відділу кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку, Індустріального відділення поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали чотирьох чоловіків, жителів м. Дніпра. Під час обшуків за місцем їх мешкання вони вилучили 5 пістолетів з набоями, мобільні телефони, планшети та інші речі, які долучені до справи.

Як встановили поліцейські, за допомогою відмичок та спеціального інструменту крадії пошкоджували замки та проникали до квартир. З приміщень викрадали цінну побутову техніку, годинники, золото та гроші. Працювали у будні дні, коли господарів не було вдома.

Наразі чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Злодіям загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Також вживаються заходи для встановлення інших учасників групи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області