На Житомирщині викрито ще двох учасників групи рекетирів, які погрожували потерпілим та вимагали відмовитися від показів

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури триває слідство у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, які займалися «вибиванням» неіснуючих боргів.

Вони вимагали у місцевих жителів великі суми коштів. У разі незгоди віддати гроші – переслідували потерпілих, чинили психологічний тиск, били та погрожували фізичною розправою.

Під час досудового розслідування до правоохоронних органів звернулося більше 10 людей, які постраждали від протиправної діяльності. Серед них – військовослужбовець ЗСУ з Житомира, у якого учасники групи вимагали 190 тис грн «боргу».

Раніше у кримінальному провадженні затримано вісьмох підозрюваних, які цей час перебувають під вартою.

Наразі викрито ще двох жителів Коростишева. У ніч на 24 серпня 2023 року вони приїхали до будинку одного з потерпілих та примушували відмовитися від наданих показів. Погрожували чоловіку та його співмешканці вбивством.

Один з правопорушників зі своїм знайомим уночі ще раз повернувся по потерпілого та «пригадав» колишню відмову надати гроші. Вони силою помістили чоловіка у багажник транспортного засобу, відвезли у ліс до річки, поставили на коліна і побили.

У результаті слідчо-оперативних дій обох учасників групи затримали.

Одному із затриманих інкриміновано вимагання з погрозою насильства над потерпілими за попередньою змовою групою осіб, примушування свідка та потерпілого до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань шляхом погрози насильством (ч. 4 ст. 189, ст. 386 КК України).

Іншому – незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, примушування свідка та потерпілого до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань шляхом погрози насильством (ч. 2 ст. 146, ст. 386 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.

Злочинну групу викрили прокурори спільно з Управлінням СБУ в Житомирській області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та обласного ГУНП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора