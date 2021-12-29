В Кривом Роге незаконный завод производил фальсифицированный бензин

В Кривом Роге полиция прекратила деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Всего изъяли 129 тонн бензина на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Наладил незаконное производство местный житель с сообщниками. В отношении них в суде рассматривается дело об организации незаконного производства и сбыта нефтепродуктов.

Закупалось сырье у предприятия в Ивано-Франковской области. Путем добавления разных химических присадок фигуранты получали «бензин» разных марок. В дальнейшем низкокачественное горючее поставляли в сеть автозаправочных станций и продавали его в обход налогового законодательства. Также заключали сделки по результатам конкурсных торгов с государственными предприятиями региона.

Сейчас расторгнут договор, согласно которому государственному предприятию должны были поставить горючего на 25 миллионов гривен. На изъятое имущество наложен арест. // Преступности.НЕТ