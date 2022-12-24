У Дніпрі таксист «під кайфом» збив жінку

У Дніпрі таксист служби “Болт” керував машиною під дією наркотиків та збив жінку.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Як стало відомо з матеріалів справи, 20 жовтня близько 7 ранку чоловік під дією димедролу та метадону їхав вул. Дементьєва з боку вул. Вітчизняної у напрямку вул. Донецьке шосе у Дніпрі. За словами водія, дорога була мокрою та ковзкою, через що він не впорався з керуванням на повороті, наїхав на бордюр і машину відкинуло на тротуар, де в цей час йшла жінка.

Від удару вона зазнала важкого перелому ноги, їй встановили в ногу металеві пластини. За весь час, поки йшло слідство та лікування постраждалої, водій ніяк не намагався відшкодувати їй гроші за операцію чи хоча б вибачитись.

Суд взяв це до уваги та засудив таксиста-наркомана до 1 року в’язниці. Крім того, постраждала має намір стягнути з нього матеріальні та моральні збитки.