У Дніпрі викрито схему визнання непридатності до служби за хабарі

За матеріалами слідства, начальник відділення соціальної експертизи однієї з військово-лікарських комісій м. Дніпро, за пособництва цивільної особи, налагодили протизаконний механізм ухилення від мобілізації.

Так в межах кримінального провадження задокументовано:

– отримання посадовцем 60 тис грн за визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби та оформлення відповідного висновку ВЛК;

– надання 2 тис доларів США заступнику голови ВЛК одного з ОТЦК та СП м. Дніпро за сприяння у направленні на додаткове медичне обстеження двох осіб з метою уникнення мобілізації;

– пропозицію тому ж посадовцю ВЛК ще 9 тис доларів США за прискорення розгляду медичних справ 15 військовозобов’язаних та їх безперешкодне направлення до ВЛК, яка очолювалась «необхідним лікарем» для подальшого прийняття рішення про визнання вказаних осіб не придатними до військової служби. Частину цієї суми — 2 тис доларів США — вона передала.

Крім того, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 114-1 КК України проведено ряд обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, виявлено та вилучено близько 70 тис доларів США, печатки медичних закладів та лікарів міста Дніпра з ознаками фіктивності та інші докази протиправної діяльності.

Обом підозрюваним прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора