У Дніпрі затримали серійну крадійку мобільних телефонів

Під час відпрацювання території району оперативники Дніпровського РУП затримали крадійку, яка переховувалася від органів досудового розслідування м. Кам’янське.

Поліцейські з’ясували, що 34-річна раніше судима жінка вже неодноразово потрапляла в поле зору поліції в різних областях країни за скоєння крадіжок.

Як було встановлено, у 2020 році жінку затримали поліцейські м. Кам’янське за скоєння серії крадіжок. Здебільшого вона промишляла на ринках, де у натовпі викрадала у відвідувачів мобільні телефони. Викрадену техніку потім перепродувала, а отримані гроші витрачала на власні потреби. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Однак, після оголошення підозри, жінка втекла та була оголошена у розшук. 24 вересня її була затримали оперативники Дніпровського РУП міста Дніпро та передали колегам з м. Кам’янське.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою повідомили про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські закликають громадян бути пильними, обережними та не тримати гаманці, телефони й інші цінні речі у легкодоступних місцях.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції