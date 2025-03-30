Двоє п’яних дебоширів намагалися вчинити крадіжку зі столичної лікарні

Двоє чоловіків, яким надали медичну допомогу в травмпункті медзакладу, намагалися втекти з лікарні, прихопивши колісне крісло. Порушників затримали і передали поліцейським.

Подія сталася вночі: двоє чоловіків у стані спʼяніння перебували у травмпункті, поводилися неадекватно та дебошири.

При цьому нецензурно висловлювалися в бік медперсоналу та погрожували охоронцям. Зрештою з території лікарні вони хотіли втекти, забравши колісне крісло.

Муніципали затримали чоловіків і передали поліцейським, які прибули на виклик.

КО “Муніципальна Охорона”