Двоє п’яних дебоширів намагалися вчинити крадіжку зі столичної лікарні
Двоє чоловіків, яким надали медичну допомогу в травмпункті медзакладу, намагалися втекти з лікарні, прихопивши колісне крісло. Порушників затримали і передали поліцейським.
Подія сталася вночі: двоє чоловіків у стані спʼяніння перебували у травмпункті, поводилися неадекватно та дебошири.
При цьому нецензурно висловлювалися в бік медперсоналу та погрожували охоронцям. Зрештою з території лікарні вони хотіли втекти, забравши колісне крісло.
Муніципали затримали чоловіків і передали поліцейським, які прибули на виклик.Tweet