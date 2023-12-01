У Дніпрі затримали групу серійних крадіїв, на рахунку яких 18 обікрадених домоволодінь

Оперативники затримали фігурантів упродовж години після скоєння ними чергового злочину.

30 листопада підозрювані пошкодили вікно та потрапили до гаража потерпілого, звідки викрали електроінструмент на понад 100 тисяч гривень. Викрадене майно завантажили до свого автомобіля та втекли з місця злочину. Поліцейські розшукали автівку та вилучили викрадене майно.

За вчинення злочину працівники Дніпровського районного управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Дніпропетровської області затримали у Дніпровському районі двох раніше судимих чоловіків. Ними виявилися раніше судимі 35- та 43-річні жителі міста.

Поліцейські зʼясували, що зловмисники «працювали» по Дніпру та інших населених пунктах області. На їх рахунку – 18 крадіжок з домоволодінь потерпілих.

Наразі фігуранти затримані у процесуальному порядку. Поліція перевіряє правопорушників до вчинення аналогічних злочинів.

1 грудня слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції