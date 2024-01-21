У Дніпрі затримали нападника, який під час конфлікту зарізав сусіда

Зловмисник кілька разів ударив потерпілого ножем у шию. Від отриманих поранень чоловік помер.

20 січня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка розповіла, що вона прийшла до свого 72-річного дідуся додому, та виявила його з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що до потерпілого в гості прийшов сусід. Між ними виникла сварка, в ході якої 59-річний чоловік вбив власника будинку.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції зібрали всю необхідну інформацію, відпрацювали камери відеоспостереження, розпочали пошук нападника. Вже цієї доби правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця вчинення кримінального правопорушення поліцейські вилучили ніж та інші речові докази.

21 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП