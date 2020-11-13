У Дніпрі згвалтували дівчину
23-річна дівчина вийшла з маршрутки та поверталась додому з роботи.
У якийсь момент ззаду до неї підійшов чоловік, приставив предмет, схожий на ніж, до горла. Затягнув в занедбаний будинок і сказав, що не вб’є її, якщо та не буде кричати.
Для того щоб дівчина не бачила його, невідомий попросив натягнути на очі одяг, після чого згвалтував її.
Далі — сказав рахувати до ста, а сам зник у невідомому напрямку.
Про інцидент заявив в поліцію хлопець постраждалої. // Вартові еспресоTweet