У ДТП на Чекащині загинули двоє людей (фото)

В аварії загинули 64-річний чоловік та 65-річна жінка, водій та пасажирка авто «Peugeot Partner». Водія автомобіля «Toyota Rav4» поліцейські затримали. На місці події працюють необхідні служби.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі Р-10 сполученням «Канів-Черкаси-Світловодськ-Кременчук». Попередньо слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління встановили, що водій автомобіля «Toyota Rav4» на нерегульованому перехресті скоїв зіткнення з авто «Peugeot Partner».

У результаті аварії загинули 64-річний чоловік та 65-річна жінка, водій та пасажирка останнього транспортного засобу.

Слідчі затримали 36-річного керманича «Toyota Rav4» у порядку статті 208 КПК України, а його автомобіль вилучили.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Повні обставини та причини аварії встановлюються. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області