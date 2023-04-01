на дніпропетровщині судитимуть організовану злочинну групу торговців людьми

П’ятеро фігурантів підозрюються у трудовій експлуатації людей на тяжких сільськогосподарських роботах.

Правоохоронці встановили лідера групи – 62-річного жителя Новомосковського району, який організував схему та залучив спільників, зокрема і членів своєї родини. Також найняв наглядача, який контролював завербованих людей та за вказівками організатора направляв їх на різні сільськогосподарські роботи.

Зловмисники утримували робітників у нелюдських умовах та змушували працювати за безцінь на сільськогосподарських роботах. Кошти, отримані за працю найнятих працівників, розподілялися між членами групи, в залежності від ролі кожного учасника. Вербувальники обирали людей, які не мали власного житла та джерел доходу, документів, перебували у скрутному стані, серед них були і переселенці з окупованих територій. Користуючись цим вони пропонували людям гідні умови життя та роботи, натомість жертви потрапляли у трудове рабство.

Злочинну групу викрили поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області. У грудні минулого року за місцями мешкання фігурантів у м. Дніпро та у селищах Новомосковського району працівниками міграційної поліції спільно зі слідчим управлінням та управлінням кримінального аналізу під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури м. Дніпра проведено 12 санкціонованих обшуків, під час яких були вилучені речові докази. Обшуки відбулися за підтримки полку поліції особливого призначення.

Також були встановлені та опитані потерпілі від трудової експлуатації.

Фігурантам були вручені повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Їм обрали запобіжні заходи.

31 березня кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області, з додатковою кваліфікуючою ознакою – вчинено організованою групою, у складі 5 осіб.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області