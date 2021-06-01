У ДТП на Харківщині загинули троє людей (фото)

У Харківській області поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули троє людей.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“1 червня близько 15:30 в районі 20 км автодороги “Чугуїв – Мілове” сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, що рухався у зустрічному напрямку”, – ідеться в повідомленні.

Смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та дві жінки – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 52-річний водій Toyota, його доставили до лікарні. // Діло