У ДТП на Волині загинули священик та семінарист УПЦ МП

У ранковій ДТП в селі Боголюби неподалік Луцька загинули священик та семінарист УПЦ МП. За інформацією поліції, аварія сталася близько 05:00 вівторка, 15 червня.

Водій ВАЗ не вибрав безпечної швидкості, в’їхав у трубу, внаслідок чого авто кілька разів перекинулося. Священик та семінарист, які були в авто, загинули на місці ДТП, ще одного пасажира госпіталізували.

Попередньою причиною ДТП, за версією поліції, є перевищення швидкості. «Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет», – йдеться у повідомленні поліції.

Водій та один з пасажирів, уродженець Камінь-Каширського району, загинули на місці. Третього пасажира доправили до лікарні. Усі обставини аварії ще розслідують слідчі Нацполіції Волині.

У коментарі ZAXID.NET прес-секретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко підтвердив, що у цій ДТП загинули двоє священнослужителів УПЦ МП. За його словами, загиблими є клірик Свято-Покровського храму, архідиякон Роман (Ярослав Тюканько) та студент Волинської духовної семінарії Назарій Мільковський.