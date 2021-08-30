У Кривому Розі чоловік викинув жінку з вікна багатоповерхівки

Постраждалу з травмами різної тяжкості відвезли в лікарню.

Про це у Телеграм-каналі повідомив журналіст Олег Єрмолінський.

Як стало відомо, подія трапилася вдень 29 серпня на вулиці Покровській у Саксаганському районі. Там, за словами очевидців, з вікна багатоповерхівки випала 27-річна жінка. Попередньо, громадянку нібито штовхнув її співмешканець.

В результаті події жінка отримала травми різного ступеня тяжкості. Постраждалу госпіталізували в міську лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події. // Діло