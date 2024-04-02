У Фінляндії сталася стрілянина у школі

Троє людей постраждали під час стрілянини у школі у фінському місті Вантаа

В одній із шкіл фінського міста Вантаа сталася стрілянина, повідомила місцева поліція. За інформацією правоохоронців, учасники перестрілки є неповнолітніми, внаслідок інциденту є постраждалі.

«Сьогодні вранці у школі Вієртола у Вантаа стався інцидент зі стріляниною. Поліція отримала виклик на місце події приблизно о 09:08», – йдеться у пресрелізі поліції.

У правоохоронних органах попросили людей триматися подалі від району події та не виходити з дому. За годину після початку стрілянини в поліції заявили про постраждалих. Про затримання підозрюваного в поліції повідомили о 10.08,розпочато розслідування.

«Усі учасники перестрілки – неповнолітні. За останніми даними поліції, постраждалих троє», – уточнили в поліції.

Як повідомляють фінські ЗМІ, школа Viertola пропонує базову освіту для перших-дев’ятих класів, зараз у ній навчаються близько 800 осіб та працюють ще 90, у школи дві будівлі. // Главком