У Фінляндії сталася стрілянина у школі
Троє людей постраждали під час стрілянини у школі у фінському місті Вантаа
В одній із шкіл фінського міста Вантаа сталася стрілянина, повідомила місцева поліція. За інформацією правоохоронців, учасники перестрілки є неповнолітніми, внаслідок інциденту є постраждалі.
У правоохоронних органах попросили людей триматися подалі від району події та не виходити з дому. За годину після початку стрілянини в поліції заявили про постраждалих. Про затримання підозрюваного в поліції повідомили о 10.08,розпочато розслідування.
Як повідомляють фінські ЗМІ, школа Viertola пропонує базову освіту для перших-дев’ятих класів, зараз у ній навчаються близько 800 осіб та працюють ще 90, у школи дві будівлі. // ГлавкомTweet