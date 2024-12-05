У Франківську експрацівника ДАБІ виправдали від хабарництва

Івано-Франківський міський суд виправдав співробітника місцевої Державної архітектурно-будівельної інспекції від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 листопада.

У листопаді 2017 року у ТОВ «Хотей ІФ» закінчився строк дії ліцензії на проведення будівельних та монтажних робіт. Представник підприємства через посередника звернувся до завідувача сектору по роботі з ліцензіатами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області із проханням допомогти у продовженні дії ліцензії, а також врегулюванні проведення перевірок дотримання ліцензійних умов. Співробітник ДАБІ, начебто, попросив 2100 доларів США неправомірної вигоди. Але доручив отримати ці кошти своєму знайомому. Останнього затримали на гарячому.

У судовому засіданні посередник розповів, що працівники поліції диктували йому розписку про отримання коштів для обвинуваченого і він це робив писав під тиском оперативних працівників на їх вимогу. Свідок заперечував, що обвинувачений просив брати для нього гроші і наполягав, що той просив забрати документи.

У підсумку суд виправдав обвинуваченого, визнавши зібрані докази недопустимими.

Суду не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук автомобіля, в якому на сидінні лежали 2 100 доларів США. Також відсутня письмова згода власника автомобіля на такий огляд.

Обвинуваченого затримали в службовому кабінету, в який правохоронці зайшли і оглянули його також без дозволу суду. Це дозволяється, якщо йдеться про врятування життя людей чи майна, але в даному разі доказів цього не надано.

2 100 доларів США визнані речовими доказами, але в судове засідання для огляду не були представлені.

Суду було надано витяг з ЄРДР за фактом того, що 29.09.2022 року до чергової частини Івано-Франківського управління поліції надійшла заява про те, що того ж дня невідома особа незаконно проникла до автомобіля і викрала чоловічу барсетку, в якій знаходилися грошові кошти та особисті речі заявника.

Чоловік, який був представником компанії «Хотей ІФ» і писав заяву в СБУ, на неодноразові виклики в судові засідання не зʼявився. За інформацією прикордонної служби, він виїхав із України.

У письмовій заяві у жовтні 2017 року цей свідок пояснив, що знайомий попросив його допомогти у виготовленні документації та організації нового будівництва СТО із магазином. Він побачив в інтернеті оголошення, що продається ТОВ «Хотей ІФ», яке має таку ліцензію, але строк її дії треба продовжити. Свідок почав зʼясовувати можливість продовження ліцензії, спілкувався із багатьма людьми і дізнався, що вирішення питання неможливе без сплати «хабарів» в Управлінні ДАБ в Івано-Франківській області. Розуміючи корупційні ризики, він звернувся до СБУ і просив перевірити такі факти.

У лютому 2018 року цей свідок подав заяву до місцевої прокуратури, що працівник ДАБІ хоче 2100 доларів хабара. Їх спільний знайомий сказав, що гроші треба передати в тубусі від коньяку.

Чоловік, який нібито познайомив заявник з обвинуваченим, у судовому засідані заперечив розмову про будь-які грошові кошти, які треба покласти в тубус від коньяка. Він стверджував, що відмовив представнику ТОВ «Хотей ІФ» в його наполегливій просьбі передачі обвинуваченому грошової подяки.

Заяві про злочин передувала звернення директорки іншої компанії, що цей же працівник ДАБІ сказав їй, що за ліцензію за ремонтні роботи треба заплатити 1500 доларів. У жовтні 2017-го за цією заявою проводилися негласні слідчі дії і фіксувалися розмови між підприємицею і співробітником ДАБІ. Однак обвинувачення за цим епізодом нікому так і не предʼявили, справи, що слухалася у суді, ці докази не стосуються і були визнані недопустимими.

Але чомусь постановою заступника військового прокурора Івано-Франківського Гарнізону Західного регіону України обидва криміальні провадження були потім обʼєднані в одне провадження.

Суд випоравдав обвинуваченого за недоведеністю в його діях складу злочину.