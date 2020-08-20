У Франківську група осіб біля вокзалу пограбувала чоловіка

Правопорушники відмовилися надати будь-які пояснення.

Івано-Франківську на лінію “102” звернувся чоловік з повідомленням, що його обікрала група невідомих осіб на Привокзальній площі.

Зловмисники нанесли йому тілесні ушкодження, відібрали мобільний телефон та гаманець, пише Ратуша з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Івано-Франківська.

Громадянин детально описав своїх кривдників. І під час патрулювання, на вулиці Мазепи, інспектори виявили схожих за описом осіб, – йдеться у повідомленні.

Заявник прибув на місце та опізнав затриманих. Правопорушники відмовилися надати будь-які пояснення з даного приводу.