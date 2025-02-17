У Греції двоє арабів напали з ножем на ізраїльську пару

Постраждалий чоловік отримав ножові поранення в ногу та легку травму голови

Двоє арабів з ножем напали на ізраїльську пару в Афінах. Злочин стався поряд із відомою торговою вулицею Ерму, коли вони вийшли з ресторану. Про це повідомляє Bild.

Очевидці розповідають, що чоловіки напали на пару, після того, як ті заговорили на івриті. Один із нападників втік, другого затримали».

Постраждалий чоловік отримав ножові поранення в ногу та легку травму голови, жінка відбулася легкими пораненнями. Госпіталізація нікому з них не знадобилася.

В ізраїльському міністерстві закордонних справ заявили, що знають про інцидент, ним займається посольство Ізраїлю в Афінах. Затриманий нападник – виходець із Гази, другий злочинець перебуває в бігах.

За даними ізраїльського МЗС, затриманий раніше брав участь у пропалестинських акціях протесту. // Главком