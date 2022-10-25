У Харкові чоловік через ревнощі ледь не вбив людину

Зловмисник побачив свою знайому в компанії з іншим, підійшов до потерпілого ззаду та кілька разів вдарив його ножем.

Пораненому вчасно надали необхідну медичну допомогу. На даний час його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Злочин стався 21 жовтня близько 20:00 у Слобідському районі Харкова. Працівники відділу поліції № 2 ХРУП № 1 оперативно затримали нападника. Ним виявився харків’янин 1969 року народження.

Вже наступного дня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області