У Харкові чотирьох поліцейських судитимуть за перевищення службових повноважень

Обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох оперуповноважених Московського відділу поліції ГУНП в області за фактом перевищення службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, 2 квітня 2020 року четверо поліцейських, які на той час обіймали посади оперуповноважених одного із секторів Московського відділу поліції ГУНП в області (наразі — Харківського районного управління поліції № 2), перебували поруч з будинком, розташованим по вул. Дружби Народів у м. Харків, та перевіряли інформацію про причетність громадян до незаконного обігу наркотиків. Зазначені поліцейські підійшли до жінки та, не представившись, не пред’явивши службових посвідчень, стали вимагати, щоб вона пояснила, з якою метою перебуває на вулиці.

Не отримавши відповіді, поліцейські силою затягнули жінку до автомобіля «Volkswagen Passat» і стали погрожувати відвезти її до відділу поліції та звинуватити в розповсюдженні наркотичних засобів.

У цей час до автомобіля підійшов чоловік потерпілої та зробив зауваження щодо незаконності дій правоохоронців.

Вийшовши з автомобіля, поліцейські стали бити чоловіка, який заступився за свою дружину та повалили його на землю. Незважаючи на те, що потерпілий опору не чинив та просив припинити неправомірні дії, правоохоронці заламали йому руки, одягли кайданки та продовжували наносити йому удари в обличчя та по тулубу.

При цьому один з поліцейських, використовуючи фізичну перевагу, продовжував незаконно утримувати жінку.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури