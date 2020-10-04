У Харкові до поліції із повідомленням про бійку у квартирі звернувся пасинок постраждалого

Як з’ясувалося, того дня компанія з п’яти чоловіків вживала алкоголь.

В ході розпиття спиртного 40-річний батько заявника отримав тяжкі тілесні ушкодження від одного з товаришів по чарці.

За скоєння злочину поліцейські Індустріального відділу поліції затримали 35-річного громадянина.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // Вартові еспресо