У Харкові іноземець незаконно вирощував коноплі

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного громадянина В’єтнаму за фактами незаконного придбання, зберігання канабісу у великих розмірах, а також вирощування конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Руслана Скуратовича, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин В’єтнаму обладнав кімнату для вирощування конопель у домоволодінні, розташованому у Московському районі м. Харкова.

У ході обшуків, проведених 13 серпня, виявлено та вилучено 185 рослин конопель. Крім того, встановлено, що вказаний чоловік незаконно придбав та зберігав у себе вдома канабіс вагою близько 2 кг, щоб у подальшому збувати його.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30 вересня 2021 року обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури