У Харкові розбійники скоїли розбійний напад на пункт обміну валют та забрали 1 млн. 600 тис. грн. (відео)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом 33-річним чоловікам за фактом розбою, поєднаного з проникненням в приміщення, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 20 квітня 2021 року двоє чоловіків здійснили розбійний напад на пункт обміну валют, розташований на проспекті Героїв Сталінграду м. Харкова. Один зі зловмисників дочекався, коли співробітниця обмінного пункту зачиняла двері приміщення, заштовхав її всередину та вдарив в обличчя. Погрожуючи жінці, чоловік забрав гроші з каси.

Його спільник у цей час стояв на вулиці та стежив, щоб ніхто не міг завадити скоєнню злочину.

Таким чином, зловмисники заволоділи 1 млн 600 тис. грн.

17 травня 2021 року двом вказаним чоловікам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1, оперативний супровід здійснюють співробітники відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури