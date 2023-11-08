У Харкові розбійник отримав 9 років ув’язнення з конфіскацією

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство і крадіжки, вчинив новий злочин.

19 жовтня минулого року близько 13 години чоловік перебував поруч із торгівельним павільйоном з продажу овочів та фруктів, розташованим по проспекту Героїв Сталінграда. Зловмисник дістав з кишені куртки ніж і, тримаючи його лезом у бік продавця, став залякувати реалізатора. Потерпілий, злякавшись за своє життя і здоров’я, відступив вглиб приміщення.

Нападник таким чином отримав доступ до місця, де зберігалась виручка, і, схопивши гроші, втік з місця злочину, однак майже одразу був затриманий правоохоронцями.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Він пояснив, що нібито прийшов віддати ніж, який позичив у напарниці потерпілого. За версією зловмисника, він дістав з кишені ніж і виставив його перед собою, бо лезо ножа було холодним і це доставляло дискомфорт.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура