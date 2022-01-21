У Харкові судитимуть організатора онлайн-порностудії та його подільників

До кримінальної відповідальності будуть притягнуті п’ять членів організованої злочинної групи, вина яких підтверджується неспростовними доказами, зібраними під час досудового розслідування. Слідчі довели причетність фігурантів до 9 епізодів злочинної діяльності.

Слідчі відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводження Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області та процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправної діяльності організованої групи у сфері так званих «онлайн порностудій».

Слідство щодо документування протиправної діяльності підозрюваних тривало більше року.

Слідчі встановили, що організував роботу студії 30-річний харків’янин, щодо якого здійснюється судовий розгляд кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловік залучив до «бізнесу» двох співорганізаторів, адміністраторку, модератора та близько 7 «моделей» віком від 20 до 24 років. Дівчата на орендованих квартирах в режимі реального часу демонстрували клієнтам оголені частини тіла та імітували дії сексуального характеру, за що отримували грошові кошти.

Зловмисники спеціально винаймали приміщення, які облаштовували відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, веб-камерами та інтернетом. Підбір веб-моделей здійснювала адміністраторка та співорганізатори через оголошення в соціальних мережах. Перевагу надавали дівчатам, які через складні життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки. Також зловмисники періодично змінювали адреси «порно-студій» з метою конспірації злочинної діяльності. В подальшому вони навчали моделей транслювати порнографічне відео в режимі реального часу на спеціалізованих сайтах.

Усього членам організованої групи інкримінують дев’ять епізодів злочинної діяльності.

18 січня Харківська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт щодо членів організованої групи. Матеріали вже направлені до суду для розгляду по суті.

До кримінальної відповідальності будуть притягнуті п’ять членів ОЗГ, вина яких підтверджується неспростовними доказами, зібраними під час досудового слідства.

Членам ОЗГ висунуті обвинувачення за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 (виготовлення з метою розповсюдження та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинене у складі організованої групи та створенні та утримання місць розпусти, вчинене з метою наживи, організованою групою) Кримінального кодексу України. За скоєння тяжких злочинів підозрюваним загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області