На Одещині покидьок, який саджав на ланцюг та бив обухом дитину, відбувся умовним строком
На Одещині до умовного строку покарання засуджено чоловіка, який саджав на ланцюг та бив по голові обухом сокири дитину. Це випливає з вироку Овідіопольського районного суду.
Згідно документу, подія сталася вночі 5 серпня 2022 року у квартирі фігуранта в селі Лібенталь Одеського району.
Як зазначається, чоловік закріпив хлопчику на шию один кінець металевого цепка, зафіксувавши його у виді нашийника, а другий кінець цепка приєднав до шафи. Як встановив суд, доросла людина це зробила через сварку з неповнолітнім, який “недотримувався побутової дисципліни”.
Також фігурант бив дитину обухом сокири по голові, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження. Зокрема, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану потилично-скроневої ділянки голови.
Звільнив зловмисник дитину тільки через три доби – 8 серпня о 16.00. В суді фігурант визнав свою провину.
Суд визнав його винним скоєнні злочину (за ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком 3 роки.
За деякими даними, потерпілому, батьки якого загинули, – 10 років, фігурант – його дядько. // УНІАН