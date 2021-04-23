У Харкові за вбивство батька чоловік отримав 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою м. Харкова Київський районний суд м. Харкова визнав винним 33-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням було встановлено, що 07.07.2020 перебуваючи у гуртожитку по вул. Академіка Вальтера під час застілля сина з батьком, на фоні алкогольного сп’яніння раптово виник конфлікт.

В ході конфлікту син взявши на кухні ніж, наніс своєму батькові два удари ножем в область тулуба, внаслідок чого чоловік помер.

21.04.2021 Київський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, та призначив міру покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Київської окружною прокуратурою м. Харкова на теперішній час вирішується питання щодо внесення апеляційної скарги

Досудове розслідування здійснювали слідчі Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура