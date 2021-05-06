У Херсоні бухгалтер підприємства привласнила понад ₴855 тис.

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем і підробки документів на переказ електронних грошей та їх використання (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачена, обіймаючи посаду головного бухгалтера, використовуючи підроблені договори з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, створила в електронній банківській програмі офіційні платіжні документи на перерахування понад 855 тис. грн за проведення ремонту та обслуговування автомобілів. Після цього, повідомила виконавця робіт про те, що необхідність у виконанні робіт відпала, останній було повернуто перераховані раніше кошти, які вона не повернула на рахунок товариства, а заволоділа ними.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

За вчинене зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. // Мост