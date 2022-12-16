У Херсоні четверо працівників тюремної служби підозрюються у держзраді

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру чотирьом працівникам пенітенціарної служби у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, працівники виправної колонії після захоплення Херсона перейшли на бік ворога. Вони погодились служити в окупаційному органі виконання покарань – так званій «Північній виправній колонії № 90».

Троє з них зайняли посади молодших інспекторів відділу нагляду та безпеки, а четвертий став заступником чергового помічника начальника у псевдооргані.

Вони виконували вказівки представників країни-агресора, достовірно знаючи, що діють у порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями.

Наразі за клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Мелітополі.

Нагадаємо, раніше у Херсоні затримали та повідомили про підозру у держзраді трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора та ще одному працівнику ДУ «Північна виправна колонія №90», які пішли на співпрацю з представниками країни-агресора та служили в окупаційному органі виконання покарать. Наразі за клопотанням прокуратури вони утримуються під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора