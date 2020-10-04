У Херсоні чоловік намагався передати наркотики в СІЗО

Інспектори роти тактико-оперативного реагування (ТОР) отримали вчора повідомлення про можливу спробу доставки до слідчого ізолятору заборонених речовин. За інформацією, планувалося перекинути пакунок через паркан установи.

Патрульні помітили автомобіль Ford Mondeo, який зупинився неподалік огородження, звідти вийшов чоловік і швидким кроком, постійно озираючись, пішов у напрямку паркану.

Охоронці порядку зупинили його й провели поверхневу перевірку.

Громадянин тримав у руках згорток. В ньому поліцейські виявили пакетики з речовинами схожими на канабіс, та амфетамін. Патрульні затримали 28-річного херсонця й викликали на місце слідчо-оперативну групу. Також інспектори встановили, що громадянин вже має кримінальне минуле.

Під час поверхневої перевірки автомобіля ТОРівці виявили у водія пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

Обох чоловіків передали слідчим Херсонського відділу поліції. Виявлене вилучили для проведення експертизи. Ведуться слідчі дії. // Вартові еспресо