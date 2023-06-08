На Вінниччині припинили діяльність чергового злочинного угрупування, яке незаконно переправляло ухилянтів через кордон
Організували незаконну схему виїзду за межі країни військовозобов’язаних чоловіків двоє українців та житель Республіки Молдова. Своїх клієнтів затримані переправляли через транскордонну річку Дністер на човні. «Білет» на інший берег коштував у зловмисників від 4000 до 5000 доларів США.
За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, затримані в месенджерах розповсюджували інформацію, про те, що вони можуть допомогти чоловікам призовного віку потрапити до Республіки Молдова поза межами пункту пропуску. Вони попередньо обговорювали спосіб виїзду, місце та ціну своїх «послуг».
В ніч 6 на 7 червня слідчі слідчого управління обласного главку спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та Міграційної поліції, а також працівників Головного оперативно-розшукового відділу 24 прикордонного загону припинили незаконну діяльність фігурантів. Силову підтримку забезпечували спецпризначенці КОРДу.
35-річного жителя Вінницької області затримали на березі Дністра у Могилів-Подільському районі на човні з двома «клієнтами».
43-річного жителя Чернівецької області, який втік з місця переправи, розшукали та затримали у квартирі родичів у Могилів-Подільському районі, де він вирішив заховатись.
До складу групи входив і іноземець, житель Молдови, який зустрічав ухилятнів на іншому березі Дністра. Остаточна правова кваліфікація його діям, буде надана в ході досудового розслідування, оскільки він перебуває за кордоном.
Речові докази вилучено.
Зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчим управлінням, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, розслідується провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За такий злочин передбачено покарання – до 9 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet