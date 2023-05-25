у херсоні поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві сусіда

До відділу поліції №1 (Корабельний) Херсонського районного управління надійшло повідомленні про вбивство місцевого жителя. Заявниця розповіла, що виявила тіло свого чоловіка біля під’їзду багатоповерхівки.

На місці події оперативники опитали свідків і встановили наступне.

Вдень потерпілий сидів на лаві біля свого будинку, до нього підійшов сусід, у якого були ознаки алкогольного сп’яніння, та почав ображати. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Усе відбувалося на сходах біля вхідних дверей у під’їзд. Нетверезий сусід зіштовхнув потерпілого зі сходів, він впав, ударився головою та знепритомнів. Після чого зловмисник не менше 6 разів вдарив останнього по голові та тулубу. Свідки одразу викликали «швидку», але тілесні ушкодження виявились не сумісними з життям. Чоловік помер до приїзду медпрацівників.

Підозрюваного затримали у сусідньому подвір’ї. Ним виявився 40-річний херсонець. Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому не пам’ятає причину конфлікту.

Чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області