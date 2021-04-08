У Хмельницькому чоловік ножем порізав жінку

6 квітня, близько 16-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Чкалова у дворі будинку, знаходиться жінка із тілесними ушкодженнями.

Патрульні одразу прибули на місце виклику та з’ясували її дані, нею виявилася 28-річна місцева жителька. Вона повідомила, що у неї виник конфлікт із 37-річний знайомим, під час якого він спричинив їй тілесні ушкодження, а саме ножове поранення в область верхньої частини ноги.



Жінку одразу шпиталізували медики.

Інспектори, дізнавшись прикмети ймовірного порушника, орієнтували колег та розпочали обстежування прилеглих територій. Вже за декілька хвилин ТОРівці виявили схожого за описом чоловіка, у його руках був ніж.

Далі патрульні затримали ймовірного злочинця та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка і з’ясує всі обставини події. // times.km.ua