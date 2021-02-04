У Хмельницькому засуджено іноземця, який вимагав 20 тисяч доларів у місцевої жительки

Громадянин Вірменії, перебуваючи у Хмельницькому, вимагав у 57-річної жінки неіснуючий борг. У разі відмови віддати гроші зловмисник погрожував потерпілій фізичною розправою. У лютому 2020 року чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ, оперативники кримінального блоку, слідчі та спецпризначенці КОРДу поліції Хмельниччини, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Хмельницьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції було одержано інформацію про факт вимагання грошей. 57-річна мешканка Хмельницького повідомила, що у неї вимагає 20 тисяч доларів США співмешканець доньки.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції працівники слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Хмельниччини, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Під час перевірки оперативники УДВБ НПУ та Управління карного розшуку хмельницької поліції встановили особу вимагача. Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія. Іноземець познайомився з донькою заявниці в мережі Інтернет, невдовзі на власному автомобілі перетнув кордон України й почав проживати у її квартирі.

Під час знайомства з потерпілою — матір’ю співмешканки, яка займається підприємницькою діяльністю у Хмельницькому, чоловік розповів, що у Москві начебто теж має власний бізнес. Натомість жінка обмовилась, що у столиці Росії живе батько її дочки.

Через деякий час іноземець зателефонував своїй названій тещі і повідомив, що відшукає її колишнього чоловіка, але це коштуватиме 5 тисяч доларів США. Жінка категорично відмовилася платити будь-які кошти, оскільки не просила про жодну послугу.

На телефон заявниці посипалися смс з погрозами фізичної розправи над нею та її нинішнім чоловіком. Для переконливості зловмисник «поставив жінку на лічильник», тож уже за два тижні розмір неіснуючого боргу становив 20 тисяч доларів США.

Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, слідчих, оперативників кримінального блоку та бійців «КОРД» ГУНП в Хмельницькій області вимагача затримали відразу після передачі йому частини коштів — 120 тисяч гривень.

Громадянина Вірменії затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області