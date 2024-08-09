У Хмельницькому до 6 років ув’язнення засудили серійного розбійника

Нагадаємо, наприкінці березня 35-річний місцевий житель, напавши на працівницю кав’ярні, забрав гроші з каси, а через два дні погрожував ножем ще й продавчині кондитерського магазину. Суд визнав чоловіка винним за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України й призначив йому 6 років позбавлення волі.

Обидва розбійні напади підозрюваний вчинив у вечірній час. Так, 21 березня зловмисник зайшов до кав’ярні по вул. Козацькій. Приховуючи обличчя за допомогою одягу, зловмисник дістав ніж і, погрожуючи ним, почав вимагати у працівниці закладу гроші. Злякавшись, 22-річна дівчина дістала все, що було в касі, і віддала нападнику, який після цього покинув приміщення.

Другий напад чоловік вчинив через два дні. Цього разу він зайшов до одного з кондитерських магазинів міста з медичною маскою на обличчі. Коли ж зловмисник дістав ніж, 49-річна продавчиня не піддалася погрозам, натомість повідомила, що натисла тривожну кнопку охорони. Нападник утік.

Опрацювавши відео з камер спостереження та провівши ряд оперативно-розшукових заходів, уже наступного дня працівники кримінальної поліції розшукали і затримали розбійника.

Одяг та ніж, які 35-річний хмельничанин заховав після скоєння злочинів, вилучили. Самого ж нападника затримали.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження й визнав чоловіка винним у вчинені злочинів, передбачених ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Його засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна, окрім житла.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області