У Хмельницькому взяли під варту рецидивіста, підозрюваного у зґвалтуванні та вимаганні коштів

27-річному чоловікові, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини, загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили зловмисника, який займався вимаганням грошових коштів.

27-річний житель Хмельницького раніше вже притягувався до відповідальності за умисне вбивство, шахрайства та крадіжки і мав широкі зв’язки в кримінальних колах.

Під приводом надуманих боргових зобов’язань чоловік почав вимагати в місцевої жительки сплачувати йому 10 000 гривень щомісяця. Свої вимоги він супроводжував погрозами, переслідуванням, пошкодженням майна. Під час однієї із зустрічей зловмисник зґвалтував потерпілу.

За участі бійців спецроти поліції правоохоронці затримали зловмисника. Йому вже оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці працюють над встановленням усіх співучасників злочинної діяльності підозрюваного.

Заходи проводились за участі співробітників УСБУ в Хмельницькій області.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області